На Лубенщині сварка між двома чоловіками закінчилася в реанімаційному відділенні лікарні
Подія сталася 25 березня, близько 20:00 в с. Засулля. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
25 березня до поліції Лубенщини звернулась 32-річна місцева жителька. Правоохоронцям жінка повідомила, що неподалік місцевого магазину відбулася сварка між її батьком та його знайомим. В ході конфлікту 54 – річний чоловік отримав від товариша тілесні ушкодження, після чого його доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Медики констатували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні в лікарні. За фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+