2017 03 27 13:09:19

На Лубенщині сварка між двома чоловіками закінчилася в реанімаційному відділенні лікарні

Подія сталася 25 березня, близько 20:00 в с. Засулля. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.



25 березня до поліції Лубенщини звернулась 32-річна місцева жителька. Правоохоронцям жінка повідомила, що неподалік місцевого магазину відбулася сварка між її батьком та його знайомим. В ході конфлікту 54 – річний чоловік отримав від товариша тілесні ушкодження, після чого його доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Медики констатували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні в лікарні. За фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.