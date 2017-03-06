2017 03 06 10:32:52

На Лубенщині планують створити ФМ-радіо

Питання створення ефірного радіо впродовж тривалого часу вивчається у нашому регіоні. Попри те, що кількість радіоточок проводового радіомовлення на території міста та району становить близько 4 тис., інформування населення бажає кращого, почастішали скарги від селян на якість роботи радіо. Та й час іде вперед, тож створення радіо, що працювало б у fm-діапазоні, давно вже стало лише питанням часу.

Як повідомило керівництво КУ РМР «Радіо-Лубни», роботу зі створення радіо вже розпочато. Зокрема, вже сплачено ліцензійний збір та подано документи на отримання вільних частот. Наразі оголошено конкурс на отримання ліцензії на радіомовлення в fm-діапазоні, що відбудеться вже у середині квітня.

Голова Лубенської райдержадміністр ації Тетяна Качаненко на зустрічі з в.о. головного редактора КУ РМР «Радіо-Лубни» Оксаною Семакою сказала: «Наше першочергове завдання – якісно і якнайповніше задовольнити інформаційні потреби населення. Саме з цією метою і буде створено на теренах Лубенщини ефірне радіомовлення з радіусом покриття 50 км, чого цілком достатньо для покриття усього Лубенського району і навіть сусідніх. Я особисто намагаюся створити всі умови, щоб пришвидшити цей процес».

Звісно, попереду ще багато роботи, та справу зрушено з місця. На найближчій сесії районної ради через Програму економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2017 рік передбачені кошти для оплати ліцензії; частину суми планують виділити також і з міського бюджету. Тепер вже остаточно ясно: радіо-fm на Лубенщині бути, до того ж, воно з’явиться у ефірі якнайшвидше.