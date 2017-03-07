2017 03 07 10:14:54

На Лубенщині планують створити FM-радіо

Питання створення ефірного радіо впродовж тривалого часу вивчають у Лубенському районі. Попри те, що кількість радіоточок дротового радіомовлення на території міста та району становить близько 4 тис., інформування населення має бути кращим. Про це повідомили у Полтавській ОДА.

Як повідомило керівництво КУ РМР «Радіо-Лубни», роботу зі створення радіо вже розпочали. Зокрема, вже сплатили ліцензійний збір та подали документи на отримання вільних частот. Наразі оголошено конкурс на отримання ліцензії на радіомовлення в fm-діапазоні, що відбудеться вже у середині квітня.

«Наше першочергове завдання – якісно і якнайповніше задовольнити інформаційні потреби населення. Саме з цією метою і буде створено на теренах Лубенщини ефірне радіомовлення з радіусом покриття 50 км, чого цілком достатньо для покриття усього Лубенського району і навіть сусідніх. Я особисто намагаюся створити всі умови, щоб пришвидшити цей процес», – зазначила голова Лубенської РДА Тетяна Качаненко під час зустрічі з в.о. головного редактора КУ РМР «Радіо-Лубни» Оксаною Семакою.

На найближчій сесії районної ради через Програму економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2017 рік передбачені кошти для оплати ліцензії; частину суми планують виділити також і з міського бюджету.