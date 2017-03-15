2017 03 15 14:32:51

На квітень призначили додаткові рейси швидкісних поїздів через Полтаву

ПАТ “Укрзалізниця”. Для зручних подорожей ПАТ «Укрзалізниця» на квітень призначили додаткові рейси швидкісних поїздів Інтерсіті+ у запорізькому та харківському напрямках. Про це повідомили в

Тож потяг №728/727 Київ – Харків – Київ на 26, 31 березня та 2, 7, 9, 14, 17, 21, 23, 28 і 30 квітня (по п’ятницях та неділях, окрім 17 квітня). З Києва поїзд відправлятиметься об 11:46 та прибуватиме до Харкова о 16:27 із зупинками на станціях: Дарниця (12:02-12:04), Миргород (14:00-14:01), Полтава-Київська (14:50-14:52). У зворотному напрямку відправлення з Харкова о 16:56 та прибуття до Києва о 21:57 із зупинками на станціях: Полтава – Київська (18:31-18:33), Миргород (19:24-19:26), Дарниця (21:41-21:43).