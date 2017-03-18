2017 03 18 12:33:49

Школа в селі Землянки на Глобинщині, в якій навчалась відома артистка і співачка Раїса Кириченко, занепадає разом із її селом

У цій 8-річній школі – єдиний в Україні музей імені співачки, який розповідає про її етапи життя від солістки шкільного колективу до народної артистки України.

Зараз тут навчається менше тридцяти вихованців із трьох сіл – Землянок, Корещини та Малинівки, передає телеканал Місто.

Місцеві бідкаються: села, віддалені від автомагістралі, вимирають і над школою зависла загроза реорганізації.

У свій час саме стараннями співачки в її рідній Корещині з’явилася церква, відкрився ясла-садочок, дитячий майданчик, було відремонтовано сільський клуб.

Через погані дороги та нерозрекламованість маршруту туристи бувають тут нечасто.