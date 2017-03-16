На Харківщині виявлено тіло дівчини – поліція встановлює її особу (ФОТО)
(Взуття та шкарпетки)
Працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановлюється особа невідомої дівчини, тіло якої з ознаками насильницької смерті було виявлено 7-го березня у полі неподалік від села Новоселівка Красноградського району. Про е повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Прикмети загиблої: на вигляд 17-22 роки, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся русе середньої довжини.
Була одягнута в чорну зимову куртку фірми «VO-TARUN», сині спортивні брюки, взуття по типу високих кросівок сріблястого кольору, червону кофту.
При житті дівчина раніше хворіла на туберкульоз.
Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про обставини скоєння злочину або особу вищевказаної дівчини, просимо звертатись до Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області за телефонами (0532) 51-77-02 – чергова частина, (0532) 51-75-76, (0532) 51-75-97- розшуковий відділ УКР ГУНП або за телефоном «102».
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