2017 03 23 08:34:08

На фасаді Лохвицького медучилища встановлять меморіальну дошку загиблому в АТО полтавцю

Голова Лохвицької районної організації ветеранів Збройних сил України та голова Лохвицької міської організації ветеранів АТО під час засідання виконавчого комітету Лохвицької міської ради висунули пропозицію щодо встановлення меморіальної дошки загиблому воїну АТО Олександру Вознюку.

Як повідомляють на сайті Лохвицької міської ради, виконавчий комітет вже надав дозвіл на її встановлення на фасаді будівлі Лохвицького медичного училища, де в свій час навчався полеглий.

Нагадаємо, Олександр Вознюк був морським піхотинцем. Воїн загинув 2 березня в районі Маріуполя.