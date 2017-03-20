2017 03 20 08:32:09

На дорогах Полтавщини працює габаритно-ваговий контроль

Робота пересувних комплексів спрямована на збереження доріг.

– На дорогах державного значення забороняється рух транспортних засобів загальною вагою понад 40 тонн, а дорогами місцевого значення заборонено їздити, коли вага вантажівки становить понад 24 тонни, – констатує заступник начальника Служби автодоріг Полтавщини Анатолій Мягкохліб.

Фінансування робіт здійснюється Службою автомобільних доріг у Полтавській області, пересувні комплекси належать ДП «Полтавський облавтодор», нарахування в разі перевищення вагових параметрів здійснює Управління Уктрансбезпеки Полтавщини. Зупинку транспортних засобів проводять представники поліції. Про це повідомляють в прес-службі Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

– Всі сплачені штрафи йдуть в Державний бюджет на розвиток автомобільних доріг. Згідно Постави Кабміну нарахування штрафів здійснюється в євро. Порушник сплачує у гривнях за курсом НБУ на момент сплати, – розповідає заступник начальника Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області Володимир Кужіль.

Вагові комплекси розміщуються на облаштованих майданчиках. За допомогою спецтехніки проводиться зважування. Водій одразу отримує чек, в якому зазначена вага транспортного засобу.

У 2016 році зафікосовано близько 200 випадків порушень. У 2017 – близько 70 випадків перевантаження. Найменший накладений штраф 20 євро. Найбільший – 20 тисяч євро на одного з перевізників, автомобіль якого важив 72 тонни.

Проблема роботи ваговий комплексів полягає в недосконалості законодавства.

– Виникають питання щодо часових рамок сплати штрафу. Одразу встановлено два терміни. Плюс якщо перевізник не бажає зважувати свій вантаж, то він зупиняється перед габаритно-ваговим комплексом і може там стояти доти, доки ваговий комплекс не переїде на інше місце, – говорить Володимир Кужіль.

У 2014 за пошкодження дороги нараховано сплату у розмір майже 16 тисяч євро, у 2015 – 43 тисячі, у 2016 – 52 тисячі, у 2017 – 42 тисячі. 30 днів дається на добровільну сплату. Далі – примусове стягнення в судовому порядку.