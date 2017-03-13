2017 03 13 08:51:15

Митці Полтавщини та гості нашого міста вклонилися Великому Кобзарю й шанувальникові його таланту

Вічними Шевченковими рядками освідчилися в любові до рідної землі артисти заслуженого ансамблю пісні і танцю України «Лтава» імені Валентина Міщенка Полтавського міського будинку культури та солістка хору й художній керівник Наталя Іванова.

«Блакить і сяйво державних барв благословляють вічну пам’ять Великого Кобзаря і його образи, створені гадяцьким художником декоративно-ужиткового мистецтва, проектантом портретів Тараса Шевченка на полотні Григорієм Кисілем, – піднесено й щиро ведуча заслужений працівник культури України Валентина Шемчук вшановувала словом Національного Пророка й нашого сучасника-митця світлої пам’яті Григорія Кисіля, чиї присвяти Тарасові Шевченку зацвітуть під голками полтавських і канівських вишивальниць.

Синьо-жовті квіти від учасників і гостей урочистостей запроменилися біля пам’ятника Великому Кобзареві.

Поважне зібрання в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського привітали народний депутат України Юрій Бублик і кандидат філологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, завідувачка кафедри української літератури Віра Мелешко.

На свято, організоване Управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації та Обласним центром народної творчості, завітали юні майстри сцени з Великобагачанського району: «Слова, що йдуть між люди» – так називалася композиція за поезіями Тараса Шевченка, яку представив очолюваний Тетяною Кононенко дитячий театр читця «Українська світлиця» методичного центру народної творчості та культурно-дозвіллєвої роботи, а вихованець Гоголівського будинку культури Андрій Вовкоріз вразив емоційним читанням Кобзаревого «Перебенді».

Разом із полтавцями квітку пам’яті у вінок Народному Пробудителеві вплели й канівці: вірші Великого Кобзаря звучали у виконанні поетеси з Тарасової гори Віри Носенко та членкині Шевченківського комітету Катерини Калініченко. Пісенну шану Національному Провидцю склали й співаки етногурту «Чорнобривці» під орудою Людмили Зубко Хитцівської школи Гадяцького району та вокального ансамблю «Оберіг» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Олексія Чухрая соціального центру Шевченківського району міста Полтави. І як спільна молитва підіймалося все вище і лилося все гучніше «Україна – єдина країна».