2017 03 12 10:46:50

Миргородські волонтери відправили ще один автомобіль в зону АТО

Миргородські волонтери відправили ще один автомобіль в зону АТО. Цього разу на передову поїхав відремонтований УАЗ-462.

Старенький авто придбали благочинці, а відремонтували місцеві механіки.

Збирали транспорт на території підприємства МП”Контакт”.

Потрапив автомобіль до 80-ї бригади, підрозділ якої базується у Пісках поблизу Донецького аеропорту. Окрім транспортного засобу миргородці передали воїнам солодощі.

Керівник асоціації воїнів-десантників Миргородщини, волонтер Анатолій Шептун подякував усім, хто долучився до доброї справи: придбання та ремонту авто.