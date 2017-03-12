2017 03 12 10:46:50
Миргородські волонтери відправили ще один автомобіль в зону АТО
Миргородські волонтери відправили ще один автомобіль в зону АТО. Цього разу на передову поїхав відремонтований УАЗ-462.
Старенький авто придбали благочинці, а відремонтували місцеві механіки.
Збирали транспорт на території підприємства МП”Контакт”.
Потрапив автомобіль до 80-ї бригади, підрозділ якої базується у Пісках поблизу Донецького аеропорту. Окрім транспортного засобу миргородці передали воїнам солодощі.
Керівник асоціації воїнів-десантників Миргородщини, волонтер Анатолій Шептун подякував усім, хто долучився до доброї справи: придбання та ремонту авто.
Мітки: авто•АТО•миргород
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