Миргород приєднається до Всесвітньої Години Землі

У суботу, 25 березня, з 20:30 до 21:30 відбудеться Всесвітня кампанія Година Землі 2017 року. У рамках акції, закликають людей по всій планеті вимкнути світло на одну годину – Годину Землі, як символ стурбованості за майбутнє Планети та єдності у бажанні захистити природу.
Миргород підтримує та приєднується до проведення цієї акції, повідомляють у міськраді.
Метою проведення акції є привернути увагу населення до здійснення щоденних дій у сфері енергоефективності, збереження навколишнього середовища та ощадливого використання ресурсів. Відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради закликає кожного мешканця долучитися до кампанії шляхом символічного вимкнення світла на 60 хвилин у своїх домівках чи офісах, а також розказати друзям та знайомим про Годину Землі, поставивши банер кампанії на свій блог чи сайт, через соціальну мережу Facebook (https://www.facebook.com/events/1131623653630091/), надіславши посилання на сайт Години Землі (wwf.panda.org/eh17) чи особисто, а також висловлює свою вдячність за розуміння проблеми та значну підтримку мешканцями Миргорода усіх екологічних акцій.
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