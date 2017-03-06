2017 03 06 18:14:19

Минув рік, як пішов із життя Головний державний ветеринарний інспектор Полтавщини Сергій Аранчій

Минув рік, як пішов з життя Головний державний ветеринарний інспектор Полтавщини, доцент кафедри анатомії та фізіології сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії, Заслужений працівник ветеринарної медицини України Сергій Васильович Аранчій.

Сергій Аранчій закінчив ветеринарний факультет Української сільськогосподарської академії. Згодом, ахистив дисертацію кандидата ветеринарних наук. Має вчене звання доцента. За життя опублікував 30 наукових праць, в тому числі 4 книги та патент на винахід. Обіймав посаду начальника Управління ветеринарної медицини в Полтавській області.

Його серце перестало битися на 57 році життя.