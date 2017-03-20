Монетизація субсидій – це можливість субсидіантам долучитися до програм з енергоефективності, – Зубко

2017 03 20 19:01:42

Монетизація субсидій – це можливість субсидіантам долучитися до програм з енергоефективнос ті, – Зубко

Маємо швидше рухатись у реформі енергоефективнос ті. Ключовий пакет законопроектів вже у парламенті, сподіваюся, цього пленарного тижня він буде проголосований.

«Ще одне питання – монетизація субсидій. Це шлях субсидіантам долучитися до програм з енергоефективнос ті. Маємо здійснити монетизацію субсидій, по-перше, на рівні підприємств теплоенергетики, щоб позбутись клірингових розрахунків і монополії однієї компанії на ринку газ. По-друге, монетизація субсидій для споживачів, означає, що зекономлену частину коштів субсидії, споживач зможе спрямувати на енергоефективні заходи», – зазначив Геннадій Зубко. Прес-служба Віце-прем’єр-мін істра України/

Він зазначив, що пакет законопроектів з енергоефективнос ті відпрацьований з Євросоюзом, який, у свою чергу, залучається до фінансування й підтримки Фонду енергоефективнос ті.

«Енергоефективні проекти, які впроваджені в Луцьку, Дніпрі, Харкові, Одесі, Києві, вже показали у результаті економію споживання енергії до 70%. Сьогодні держава надає фінансову підтримку, кошти і можливості. Потрібна активність громадян і формування відповідального власника. Саме бажання українських родин рухатися у напрямку енергоефективнос ті має бути першочерговим», – наголосив Зубко.