Монетизація субсидій – це можливість субсидіантам долучитися до програм з енергоефективності, – Зубко
Маємо швидше рухатись у реформі енергоефективності. Ключовий пакет законопроектів вже у парламенті, сподіваюся, цього пленарного тижня він буде проголосований.
«Ще одне питання – монетизація субсидій. Це шлях субсидіантам долучитися до програм з енергоефективності. Маємо здійснити монетизацію субсидій, по-перше, на рівні підприємств теплоенергетики, щоб позбутись клірингових розрахунків і монополії однієї компанії на ринку газ. По-друге, монетизація субсидій для споживачів, означає, що зекономлену частину коштів субсидії, споживач зможе спрямувати на енергоефективні заходи», – зазначив Геннадій Зубко. Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України/
Він зазначив, що пакет законопроектів з енергоефективності відпрацьований з Євросоюзом, який, у свою чергу, залучається до фінансування й підтримки Фонду енергоефективності.
«Енергоефективні проекти, які впроваджені в Луцьку, Дніпрі, Харкові, Одесі, Києві, вже показали у результаті економію споживання енергії до 70%. Сьогодні держава надає фінансову підтримку, кошти і можливості. Потрібна активність громадян і формування відповідального власника. Саме бажання українських родин рухатися у напрямку енергоефективності має бути першочерговим», – наголосив Зубко.
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