2017 03 14 23:23:53

Мітинг біля ОДА: підтримка блокади Донбасу та вимога покарати винних у розгоні редуту у Кривому Торці

В Україні активісти пікетують облради через силовий розгін блокади у Кривому Торці.

В Полтаві надвечір активісти, депутати обласної та міської рад прийшли на Віче аби підтримати блокувальників та оголосити свої вимоги.

Протестувальники вимагають в голови обласної ради негайного зібрання сесії, на якому мають ухвалити звернення до Президента, Прем΄єр – Міністра, Голови Верховної Ради та Генерального Прокурора України. В ньому вимагають відреагувати на дії, вчинені 13 березня посадовими особами правоохоронних органів стосовно учасників економічної блокади окупованих територій окремих регіонів Луганської та Донецької областей.

Також у зверненні полтавці вимагають звільнення затриманих учасників блокади торгівлі з ОРДЛО, а кримінальні провадження щодо них – закрити. Крім цього, серед вимог: ухвалити закон “Про тимчасово окуповану територію України”; припинити будь-які фінансово-економічні відносини з Росією та визнати її країною агресором.

За словами заступника голови Полтавської обласної ради Анатолія Ханка, звернення із вимогою скликати позачергову сесію вже підписли 8 обранців.

Учасники акції вимагали припинити будь-які стосунки з ОРДЛО, як зі злочинними терористичними управліннями. Також вимагають ухвалити закон про тимчасово окуповані території, запобігти торгівлі товарами російського виробництва в Україні, позбавити банки РФ ліцензії та права працювати на території нашої держави, заблокувати російські платіжні системи, визнати АТО війною, яка ведеться в Україні країною агресором РФ.

“Для мене це було шоком. Коли держава оголошує День добровольця і за день до цього цинічно розганяє справжніх добровольців, АТОшників з Торецького редуту”, – говорить голова Координаційної ради громадських організацій учасників АТО Віталій Турпітько.

Депутат, керівник фракції УКРОПу в Полтавської обласної ради Сергій Соловей засудив дії з силового розгону блокувальників та пообіцяв, що депутатів фракції “УКРОП” вже завтра підпишуть звернення до голови облради з вимогою зібрати позачергову сесію.

Також активісти зазначили, що вони вимагають звільнення затриманих учасників блокади торгівлі з ОРДЛО, а кримінальні провадження щодо них – закрити, невідкладно винести на розгляд Верховної Ради України питання про звільнення Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ та звільнити з посади заступника голови Національної поліції Вячеслава Аброськіна.

Нагадаємо, 6 березня на сесії Полтавської облради депутати прийняли звернення до Президента, Кабміну, Верховної Ради щодо підтримки торговельної блокади тимчасового окупованих територій України.