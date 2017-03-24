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Суспільство, Україна



2017 03 24 11:34:11

Місцевим бюджетам не загрожує скасування акцизу із реалізації тютюнових виробів, – Гройсман

grМісцевим бюджетам не загрожує скасування акцизу із реалізації тютюнових виробів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час “Години запитань до Уряду” у Верховній Раді України у п’ятницю, відповідаючи на питання щодо нібито планів про скасування роздрібного акцизного податку з реалізації тютюнових виробів.

“Я як Прем’єр-міністр категорично проти цієї ініціативи. Нічого не буде скасовано для місцевих бюджетів. Ми залишаємо цей акциз і місцевим бюджетам у цьому питанні нічого абсолютно не загрожує”, – заявив Прем’єр-міністр. Повідомляє “Урядовий портал”.

“Хочу усіх заспокоїти, усі місцеві органи влади, що жодних таких ініціатив з Уряду не вийде. Ми підтримуємо децентралізацію, ми стверджуємо децентралізацію і будемо все робити для того, щоб ніхто на доходи місцевого самоврядування не претендував. Це наша принципова позиція”, – підкреслив Глава Уряду.

 

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