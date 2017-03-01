2017 03 01 14:46:56

Міський голова Олександр Мамай з робочим візитом відвідав гімназію № 6 та школу № 10

Полтавській міській раді. Продовжуються робочі візити міського голови Олександра Мамая до навчальних закладів Полтави. Так, у перший день весни очільник міста відвідав гімназію № 6 та загальноосвітню школу № 10, аби особисто переконатися, що полтавські школярі здобувають освіту в належних умовах. Про це повідомили в

– Комфортні умови – запорука успішного навчання, – наголосив міський голова. – Коли у дітей є усе для того, аби здобувати повноцінну освіту, є і бажання вчитися.

Олександр Федорович поспілкувався з керівництвом та учителями про те, що уже зроблено у закладі, та те, на що хотілося б звернути увагу цьогоріч. Директор гімназії № 6 Людмила Мирошніченко розповіла – міська влада всіляко підтримує заклад:

– Торік за рахунок міського бюджету тут замінено абсолютно усі вікна, відремонтовано фасад школи. Також, закуплені нові парти для учнів початкової школи.

Та не тільки у навчанні юні полтавці мають здобутки та знаходять себе. Школярі обох закладів запросили міського голову переглянути творчі звіти, під час яких продемонстрували свої таланти та здібності.

– Дуже добре, коли діти розвиваються всебічно: коли у них якісь хобі, захоплення. Вкотре переконуюся, що полтавські діти не тільки розумні, а ще й неймовірно талановиті. І в цьому, безумовно, є заслуга вчителів та батьків, які вкладають в підростаюче покоління не тільки свої знання, але й усю душу, – зауважив очільник міста Олександр Мамай.

Як і годиться, міський голова завітав до дітей не з пустими руками. Такі очікувані путівки в аквапарк «Джунглі» отримали учні 5-8 класів обох навчальних закладів.