Міська влада та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги підписали Меморандум про співпрацю
Полтавська міська рада та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області закріпили співпрацю міської влади та фахівців системи БВП Vеморандумом.
Наближення правової допомоги для територіальної громади Полтави – основне завдання документу.
Меморандум передбачає посилити правову спроможність громади Полтави та оптимізації надання її мешканцям безоплатної правової допомоги. Основне завдання партнерської співпраці – створити рівні можливості людей до правосуддя.
«У першу чергу ми організовуватимемо право-просвітницькі заходи – це і в територіальній громаді, навчальних закладах, установах, організаціях. А ще створення дистанційних консультаційних пунктів, в різних установах, організаціях», – сказав директор регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.
Багато полтавців звертаються до міської ради та особисто до мене під час прийомів громадян з проханням щодо надання правової допомоги. У рамках співпраці передбачено здійснення відповідної інформаційної роботи щодо прав полтавців та їх реалізації фахівцями Регіонального центру. Особливої уваги звертатимемо на соціально вразливі групи населення, – наголосив міський голова Олександр Мамай.
Жителі Полтави можуть отримати безоплатну правову допомогу, звернувшись до Першого та Другого міський центрів:
Перший місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Міщенка, 2, тел. (0532) 50-27-22. Обслуговує Подільський район м. Полтава.
Другий місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Європейська, 37/40, тел. (0532) 56-02-88. Обслуговує Шевченківський та Київський райони Полтави.
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