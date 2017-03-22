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2017 03 22 15:31:58

Міська влада та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги підписали  Меморандум про співпрацю

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Полтавська міська рада та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області закріпили співпрацю міської влади та фахівців системи БВП Vеморандумом.

Наближення правової допомоги для територіальної  громади Полтави – основне завдання документу.

Меморандум передбачає посилити правову спроможність громади Полтави та оптимізації надання її мешканцям безоплатної правової допомоги. Основне завдання партнерської співпраці – створити рівні можливості людей до правосуддя.

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«У першу чергу ми організовуватимемо право-просвітницькі заходи – це і в територіальній громаді, навчальних закладах, установах, організаціях. А ще створення дистанційних консультаційних пунктів, в різних установах, організаціях», – сказав директор регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.

Багато полтавців звертаються до міської ради та особисто до мене під час прийомів громадян з проханням щодо надання правової допомоги. У рамках співпраці передбачено здійснення відповідної інформаційної роботи щодо прав полтавців та їх реалізації фахівцями Регіонального центру. Особливої уваги звертатимемо на соціально вразливі групи населення, – наголосив міський голова Олександр Мамай.

Жителі Полтави можуть отримати безоплатну правову допомогу, звернувшись до Першого та Другого міський центрів:

  • Перший місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Міщенка, 2, тел. (0532) 50-27-22. Обслуговує Подільський район м. Полтава.
  • Другий місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Європейська, 37/40, тел. (0532) 56-02-88. Обслуговує Шевченківський та Київський райони Полтави.

 

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