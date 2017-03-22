2017 03 22 15:31:58

Міська влада та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги підписали Меморандум про співпрацю

Полтавська міська рада та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області закріпили співпрацю міської влади та фахівців системи БВП Vеморандумом.

Наближення правової допомоги для територіальної громади Полтави – основне завдання документу.

Меморандум передбачає посилити правову спроможність громади Полтави та оптимізації надання її мешканцям безоплатної правової допомоги. Основне завдання партнерської співпраці – створити рівні можливості людей до правосуддя.

«У першу чергу ми організовуватимемо право-просвітницькі заходи – це і в територіальній громаді, навчальних закладах, установах, організаціях. А ще створення дистанційних консультаційних пунктів, в різних установах, організаціях», – сказав директор регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.

Багато полтавців звертаються до міської ради та особисто до мене під час прийомів громадян з проханням щодо надання правової допомоги. У рамках співпраці передбачено здійснення відповідної інформаційної роботи щодо прав полтавців та їх реалізації фахівцями Регіонального центру. Особливої уваги звертатимемо на соціально вразливі групи населення, – наголосив міський голова Олександр Мамай.

Жителі Полтави можуть отримати безоплатну правову допомогу, звернувшись до Першого та Другого міський центрів: