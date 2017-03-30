Мін’юст хоче перезавантажити НАЗК

На меті – унормувати роботу відомства та провести конкурси на керівні посади органу. Напрацювання обіцяють представити вже найближчим часом.

Ми приберемо колегіальність, тому що у нас колегіальна безвідповідальність, коли кожен із керівників НАЗК, які отримують заробітні плати понад 100 тисяч гривень у місяць, розповідають, що це не їхня проблема, що не працює електронний реєстр. Друга новація – ми пропонуємо, щоб був введений інститут зовнішнього аудиту діяльності,

– сказав міністр юстиції Павло Петренко.