2017 03 06 12:03:39

Львівське сміття на в’їзді до Кременчука зустрічатимуть правоохоронці

На щотижневій апаратній нараді перший заступник міського голови Володимир Пелипенко звернувся з проханням до органів правопорядку вести посилений контроль за в’їздом у місто великотоннажного транспорту. Такий контроль має здійснюватися патрульними поліцейським з метою недопущення забруднення навколишнього середовища внаслідок ввозу в місто сміття невідомого походження. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Нагадаємо, що минулого тижня в Кременчуцькому районі були зафіксовані факти розвантаження сміття з Львівського регіону, відносно яких наразі триває розслідування. Окрім того, на засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до Прем’єр – міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України, голови Львівської обласної державної адміністрації, міського голови Львова щодо незаконного скидання сміття.