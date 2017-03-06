Львівське сміття на в’їзді до Кременчука зустрічатимуть правоохоронці
На щотижневій апаратній нараді перший заступник міського голови Володимир Пелипенко звернувся з проханням до органів правопорядку вести посилений контроль за в’їздом у місто великотоннажного транспорту. Такий контроль має здійснюватися патрульними поліцейським з метою недопущення забруднення навколишнього середовища внаслідок ввозу в місто сміття невідомого походження. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Нагадаємо, що минулого тижня в Кременчуцькому районі були зафіксовані факти розвантаження сміття з Львівського регіону, відносно яких наразі триває розслідування. Окрім того, на засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до Прем’єр – міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України, голови Львівської обласної державної адміністрації, міського голови Львова щодо незаконного скидання сміття.
За інформацією представників органів внутрішніх справ, за минулі вихідні дні звернень на несанкціонований ввіз сміття до Кременчука та Кременчуцького району не надходило.
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