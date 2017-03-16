Марина Порошенко у Полтаві зі школярами заповнить сторінки загальнонаціонального проекту “Книга Миру”

2017 03 16 12:02:51

Марина Порошенко у Полтаві зі школярами заповнить сторінки загальнонаціонал ьного проекту “Книга Миру”

17 березня перша леді України Марина Порошенко відвідає Полтавcьку область з робочим візитом.

Згідно попереднього плану, о 13:00 Марина Порошенко відвідає міські змагання старшокласників Полтави з надання домедичної допомоги у рамках всеукраїнського проекту «Я можу врятувати життя».

Також разом зі школярами Полтавщини, чиї батьки — учасники АТО, перша леді України заповнить сторінки загальнонаціонал ьного проекту «Книга Миру». Цей проект покликаний об’єднати дітей зі всієї України довкола таких понять, як дружба, любов і мир.

— Життя і долі українців стали поділені на дві частини — до і після трагічних подій. І «Книга Миру» стане збіркою фотографій із зображенням дорогої серцю миті сімейного життя в часи миру, — зазначала пані Марина на подібному заході у Тернополі.

За задумом проекту, діти з усіх куточків України відбирають, вклеюють і підписують свої фотографії. За словами першої леді, ця книга стане справжнім фотолітописом мирного життя очима дітей. А підписи до зображень будуть своєрідною дитячою молитвою заради щасливого майбутнього України.

Заходи відбудуться у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №34 за адресою: вул. Євгена Коновальця, 8 (колишня вул. Маршала Конєва).

Акредитація журналістів на заходи — обов’язкова. Вона проводиться до 16:00 16 березня за телефоном: 099-711-77-38 (Вікторія).

Довідка: Проект «Я можу рятувати життя» проходить із 2011 року. За цей час основам домедичної допомоги було навчено тисячі школярів по всій Україні. За статистикою, якщо кожен десятий громадянин володітиме навичками надання такої допомоги, то щороку в Україні може бути врятовано до 30 тисяч людських життів.