Майже п’ять тисяч свідоцтв про народження полтавці отримали у пологових будинках
Одним з найбільш популярних сервісів Міністерства юстиції України на сьогоднішній день є видача свідоцтв про народження дітей безпосередньо в пологовому будинку.
Полтава стала дев’ятим містом в Україні, де з 20 жовтня 2015 року таку послугу можна отримати в Перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського та з грудня минулого року – Полтавському міському клінічному пологовому будинку. Державну реєстрацію народження в цих закладах здійснюють працівники Шевченківського та Київського районних у місті Полтаві відділів ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області.
З 15 березня 2016 додатково розпочали роботу 18 фронт-офісів з видачі свідоцтв про народження, які створені в усіх діючих пологових будинках (відділеннях) області, повідомила в. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак.
З моменту впровадження послуги станом на 6 березня нею скористалися 4 734 громадянина та отримали 4 820 свідоцтв про народження немовлят.
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