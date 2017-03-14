2017 03 14 16:50:26

Майже 150 тисяч звітів прийняли від платників Полтави за 2 місяці

Центр обслуговування платників ДПІ у м. Полтаві надає широкий спектр безкоштовних послуг для своїх відвідувачів. Серед них приймання податкової звітності, видача ідентифікаційног о номера, отримання електронного цифрового підпису тощо. Також для зручності відвідувачів в Центрі функціонує система Wi-Fi.

У залі очікування забезпечено трансляцію актуальної інформації на «швидкоплинному рядку» та TV-моніторах. Крім того, з метою інформування платників про зміни в законодавстві в Центрі розповсюджується друкована продукція – листівки, брошури тощо.

В окремому кабінеті ЦОПу облаштовано Центр сертифікації ключів електронного цифрового підпису. Громадяни та суб’єкти господарювання, завітавши до інспекції, мають змогу проконсультувати ся з тих чи інших питань із кваліфікованими спеціалістами.

Протягом січня – лютого 2017 року Центр обслуговування забезпечив надання платникам податків послуг у наступній кількості: прийом звітності (з додатками) – майже 150 тисяч, прийом та реєстрація вхідної кореспонденції – 13,4 тисяч, адміністративних послуг – майже 5,8 тисяч.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві