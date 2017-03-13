2017 03 13 22:04:56

Людмила Григор’єва про використання виключно захищених носіїв особистих ключів держреєстраторами

Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Людмила Григор’єва : «Про використання виключно захищених носіїв особистих ключів державними реєстраторами»

З метою реалізації вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», Міністерством юстиції України прийнято наказ від 31.10.2016 №3086/5 «Про врегулювання відносин з використання захищених носіїв особистих ключів», відповідно до якого державні реєстратори прав на нерухоме майно, державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формуваньвикористовують виключно захищені носії особистих ключів з моменту впровадження відповідного програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

На даний час все програмне забезпечення вказаних реєстрів переведено в режим роботи із підтримкою одночасно незахищених та захищених носіїв ключової інформації.

З 00:00 годин 01.04.2017 програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань буде переведено в режим роботи із підтримкою виключно захищених носіїв ключової інформації.

У разі виникнення питань щодо здійснення оновлення програмного забезпечення та його роботи із підтримкою захищених носіїв ключової інформації, рекомендуємо звертатися на гарячу лінію Контакт-центру Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за телефоном: 0-800-50-85-84 або до Полтавської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» за телефоном: (0532) 50-13-70.