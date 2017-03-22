Лубенський центр здійснює захист прав у сімейних правовідносинах

30% відсотків від усіх звернень до Лубенського центру правової допомоги стосуються сімейних питань. Серед них основну масу складають питання стягнення аліментів, розлучення та позбавлення батьківських прав. 30% відсотків від усіх звернень до Лубенського центру правової допомоги стосуються сімейних питань. Серед них основну масу складають питання стягнення аліментів, розлучення та позбавлення батьківських прав.

Вищевказані правовідносини регулюються Сімейним кодексом України. Законодавча практика їх регулювання є доволі стабільною.

Так до Лубенського місцевого центру звернулась громадянка Т., яка мала намір розлучитись з чоловіком та стягнути аліменти на неповнолітню дитину, а також на своє утримання до досягнення дитиною трирічного віку.

Юрист Лубенського центру правової допомоги подав позов про розлучення та стягнення аліментів. Ухвалою суду позовні вимоги були розділені — окремо суд розглядав питання стягнення аліментів та розлучення. Розглядаючи питання про розлучення суд має можливість дати сторонам строк на примирення від 1 до 6 місяців. Оскільки сторони не бачили можливості для примирення і наполягали на розлученні суд розлучив сторони без встановлення строку на примирення, а іншим рішенням стягнув аліменти на дитину та на утримання матері в розмірі 1/4 від усіх видів доходу чоловіка.

Для отримання більш детальної інформації щодо захисту Вашого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права просимо звертатись до Лубенського місцевого центру БПД:

адреса: м. Лубни, вул. Монастирська, 17 (у дворі суду), тел.: (05361) 77-479, (МТС) 095 253 66 14, (LIFE) 063 996 27 61, Skype: lubny-bpd