2017 03 21 23:10:24

Лубенські студенти садили ліс

В Полтавській області стартувала акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Так, у ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс» до садіння лісу приєдналися студенти.

Про це повідомили в прес-службі Полтавського ОУЛМГ

У Полтавському агролісництві майбутні аграрії із Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії висаджували сосну звичайну на території Микільської та Заворсклянської сільських рад. За день плідної праці було посаджено 4,8 га лісу. «Думаю, студенти отримали навики правильно садіння рослин і зарядилися позитивом на довгий час», – зазначила Наталія Гриневич, провідний інженер із лісових культур.

Також у рамках акції студенти Лубенського лісотехнічного коледжу беруть активну участь у садінні лісу в Чорнухинському агролісництві.