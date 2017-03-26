2017 03 26 11:28:02

Лубенські інспектори перевірили стан доріг

Інспектори з безпеки дорожнього руху Лубенського відділу поліції спільно із представниками дорожніх служб провели обстеження вулично-шляхової мережі району, з метою визначення ділянок вулиць та доріг, на яких зруйноване дорожнє покриття загрожує безпеці дорожнього руху.

У ході перевірки доріг у місті та районі, виявили та зафіксували проблемні ділянки із пошкодженнями, які потребують негайного аварійного ямкового ремонту дорожнього покриття. Інформація про проведення обстеження доріг та висновки, щодо проведення ремонту, направили для вирішення до міської та районної ради. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Також поліцейські звертаються до водіїв великовагових транспортних засобів із проханням і застереженням, щодо руху таких автомобілів по аварійному мосту через річку Сула. У зв’язку з тим, що в ході обстеження мосту відповідними службами та органами місцевого самоврядування, прийняли рішення про визнання його аварійним та встановили обмеження, щодо руху великовагових транспортних засобів, вага яких перевищує 10 тонн.