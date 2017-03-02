Лохвицький район: рятувальники витягли собаку, яка впала у недіючий колодязь
Сьогодні зранку до Служби порятунку «101» зателефонувала жінка та повідомила, що на території нежилого домогосподарства у с. Венслави в Лохвицькому районі Полтавської області, в недіючий колодязь упала безпритульна собака. Для надання допомоги були направлені рятувальники з 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Полтавщини
Прибувши за вказаною адресою, з’ясувалося, що сусідка почула гавкіт собаки, але самотужки дістати з 5-ти метрового колодязя безпритульну тварину не було можливості. Один із рятувальників спустився у колодязь та обв’язав собаку мотузкою для безпечного підняття на поверхню. Вже через хвилину безпритульна тварина опинилася на волі.
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