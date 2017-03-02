2017 03 02 22:14:24

Лохвицький район: рятувальники витягли собаку, яка впала у недіючий колодязь

Сьогодні зранку до Служби порятунку «101» зателефонувала жінка та повідомила, що на території нежилого домогосподарства у с. Венслави в Лохвицькому районі Полтавської області, в недіючий колодязь упала безпритульна собака. Для надання допомоги були направлені рятувальники з 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Полтавщини

Прибувши за вказаною адресою, з’ясувалося, що сусідка почула гавкіт собаки, але самотужки дістати з 5-ти метрового колодязя безпритульну тварину не було можливості. Один із рятувальників спустився у колодязь та обв’язав собаку мотузкою для безпечного підняття на поверхню. Вже через хвилину безпритульна тварина опинилася на волі.