2017 03 23 13:57:30

Легальні документи українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, – Бриндак

В.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак: «Легальні документи українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях»

Ще півтори року тому отримання українського свідоцтва про народження дитини або смерті особи для людей з тимчасово окупованих територій, попри їх бажання, було майже неможливим через тривалість процедури, її затратність та перепони, пов’язані із в’їздом/виїздом з тимчасово окупованої території.

Так, особа мала виїхати з тимчасово окупованої території, подати заяву до найближчого органу реєстрації актів цивільного стану, які найчастіше відмовляли, оскільки документи, які підтверджували такий факт (медичні довідки, обмінні карти тощо) були видані нелегітимними органами тимчасово окупованих територій. Отримавши відмову, особа зверталась із заявою до суду, який через навантаженість, міг призначати дату розгляду справи за місяць/два після подання заяви.

З 21 лютого 2016 року почав діяти Закон №3171 «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України». Документ передбачає спрощений порядок встановлення факту народження чи смерті, що сталися на тимчасово окупованій території.

Щоб отримати документи необхідно здійснити лише кілька дій:

1. Звернутися до будь-якого РАЦСу або центру безоплатної правової допомоги, де Вам нададуть консультацію та пояснять що і за чим робити. Тут також вручать пам’ятку і зразок заяви до суду.

2. Заповнити заяву, додати всі наявні документи, що підтверджують факт народження чи смерті та подати цей пакет документів до суду.

3. Суд невідкладно призначить розгляд справи і, пересвідчившись у правдивості відомостей, прийме рішення про встановлення факту та видасть його заявнику.

4. З цим рішенням треба знову звернутися до РАЦСу і отримати відповідне свідоцтво.

Мін’юст розробив просту форму заяви до суду, примірники якої є в усіх без виключення РАЦСах та центрах надання безоплатної правової допомоги. Наші співробітники консультують щодо заповнення заяви і звернення до суду.

Громадяни можуть звернутися до будь-якого суду по всій території України. Закон зобов’язує суди невідкладно розглядати такого роду справи. У більшості випадків ця процедура займає не більше 1-2 діб, тож українцям, які проживають на окупованих територіях, достатньо 1 раз на кілька днів приїхати на територію, підконтрольну українській владі. Так само, закон передбачає можливість звернення з такими заявами близьких родичів. При цьому, суди приймають до уваги дуже широке коло доказів. Доказами на підтвердження слів громадян у суді можуть бути фотографії, покази свідків та родичів, у тому числі письмові та будь-які документи.

Після проходження цієї процедури жителі тимчасово окупованих територій матимуть на руках легальні українські документи про народження та смерть.

Закон є дуже серйозним інструментом для того, щоб українці могли отримувати легальні документи і відчували себе громадянами України навіть у тій складній ситуації, в якій вони опинилися.

Станом на сьогодні понад 14тис. мешканців тимчасово окупованих територій отримали документи за спрощеною процедурою. Загалом немає жодного регіону, де не було видано хоча б одного свідоцтва за спрощеною процедурою.