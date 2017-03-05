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Екологія, Полтавщина, Суспільство



2017 03 05 14:29:59

У Міському саду цього року кременчужани кататимуться на катамаранах

З приходом  весни  розпочалися роботи з благоустрою у парках та скверах Кременчука.
Цього року буде максимально приділена увага благоустрою парку «Міський сад».
За словами заступника міського голови Руслана Проценка, планується провести ряд робіт щодо озеленення його території.
Згідно з повідомленням міськради Кременчука, у Міському саду планують  створити нові клумби, а також створити  біля озера  креативну зону відпочинку для кременчужан, особливо для дітей.
 Родзинкою цьогорічного літнього сезону у Міському саду має стати  будівництво понтону для катамаранів, на яких мешканці міста зможуть кататися по озеру і годувати лебедів.  

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