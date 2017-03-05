З приходом весни розпочалися роботи з благоустрою у парках та скверах Кременчука.
Цього року буде максимально приділена увага благоустрою парку «Міський сад».
За словами заступника міського голови Руслана Проценка, планується провести ряд робіт щодо озеленення його території.
Згідно з повідомленням міськради Кременчука, у Міському саду планують створити нові клумби, а також створити біля озера креативну зону відпочинку для кременчужан, особливо для дітей.
Родзинкою цьогорічного літнього сезону у Міському саду має стати будівництво понтону для катамаранів, на яких мешканці міста зможуть кататися по озеру і годувати лебедів.