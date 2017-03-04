2017 03 04 15:01:33

Кременчужанин попався на незаконній риболовлі

Рейдова група водної поліції Кременчуцького відділу встановила, що 42-річний мешканець Кременчука за допомогою риболовної сітки та рибацької «плішні» виловив близько 25-ти кілограмів риби.

Рибалив чоловік на Дніпродзержинському водосховищі в районі села Кривуші Кременчуцького району.

Своїми діями рибалка завдав збитку на суму понад 5-ть тисяч гривень. З місяця пригоди поліція вилучила знаряддя лову та свіжовиловлену рибу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).

Правоохоронці звертаються до громадян повідомляти інформацію про осіб, які здійснюють незаконний рибний промисел на водоймах Полтавщини до водної поліції Кременчуцького відділу поліції за телефонами: (0536) 74-03-90, 102 або за адресою: м. Кременчук вул. лікаря О.Богаєвського 50/15

Нагадуємо, що весняна нерестова заборона лову риби на території нашої країни починається 1 квітня 2017 року. В Полтавській області даний період розпочинається з 1 квітня по 20 травня скрізь, крім водосховищ, де діє заборона з 1 квітня по 9 червня.

За матеріалами Кременчуцького відділу поліції