2017 03 07 19:59:51

Кременчужани гратимуть з киянами на на льодовій арені СК «Айсберг»

8 березня у Кременчуці на льодовій арені СК «Айсберг» відбудеться перший півфінальний матч Української хокейної ліги. ХК «Кременчук» вдома прийме київську команду «Дженералз».

Матч розпочнеться о 18:45. Пряму трансляцію можна буде побачити на каналі Xsport, повідомляє «Полтавщина Спорт»