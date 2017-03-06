2017 03 06 20:01:41

Кременчужанка у складі жіночої збірної стала бронзовим призером на чемпіонаті Європи

У Белграді завершився чемпіонат Європи у приміщенні. У заключний день українці виграли ще дві медалі. Олеся Повх стала срібним призером з бігу на 60 метрів, а наша жіноча естафетна команда 4х400 метрів виграла «бронзу».

Про це повідомили на сайті ФЛАУ

У складі жіночої збірної була й кременчужанка Ольга Ляхова. Ольга Ляхова замикала естафету і зробила це з часом 3:32. А це третій результат.