2017 03 04 16:13:44

Кременчужанка передумала стрибати з вікна

Сьогодні в центрі Кременчука, у багатоповерхівці на вул. Гагаріна, сталася сімейна сварка. Наслідки скандалу – жінка намагалася укоротити собі віку та вистрибнути з вікна.

На місце інциденту викликали рятувальників та пожежну машину з “вишкою”.

За допомогою підняття “вишки” на рівень поверху, психологи намагалися заспокоїти емоційну кременчужанку.

Також на місце події прибули патрульні поліцейські.

Як повідомили в міському відділі поліції Кременчука, на місці ще працює оперативна група, але жінка передумала зводити рахунки з життям.