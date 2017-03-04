2017 03 04 16:13:44
Кременчужанка передумала стрибати з вікна
Сьогодні в центрі Кременчука, у багатоповерхівці на вул. Гагаріна, сталася сімейна сварка. Наслідки скандалу – жінка намагалася укоротити собі віку та вистрибнути з вікна.
На місце інциденту викликали рятувальників та пожежну машину з “вишкою”.
За допомогою підняття “вишки” на рівень поверху, психологи намагалися заспокоїти емоційну кременчужанку.
Також на місце події прибули патрульні поліцейські.
Як повідомили в міському відділі поліції Кременчука, на місці ще працює оперативна група, але жінка передумала зводити рахунки з життям.
Мітки: вікно•Кременчужан•сварка
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