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Полтавщина, Суспільство



2017 03 16 12:19:40

Кременчужан запрошують долучитися до «Години Землі»

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Україна в черговий раз приєднається до всесвітньої екологічної ініціативи та проведе масштабну всеукраїнську соціально-екологічну кампанію Година Землі, яка покликана привернути увагу до проблеми зміни клімату.

Цього року, 25 березня, у рамках Години Землі  о 20:30 люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій для збереження природи нашої Планети.
Всесвітня кампанія «Година Землі» стартувала у 2007 році, її організатором виступає Всесвітній фонд природи (WWF). Окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, кампанія наголошує на необхідності щоденних дій кожного громадянина, спрямованих на збереження навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів для подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою.

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