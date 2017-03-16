2017 03 16 12:19:40

Кременчужан запрошують долучитися до «Години Землі»

Україна в черговий раз приєднається до всесвітньої екологічної ініціативи та проведе масштабну всеукраїнську соціально-екологічну кампанію Година Землі, яка покликана привернути увагу до проблеми зміни клімату.

Цього року, 25 березня, у рамках Години Землі о 20:30 люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій для збереження природи нашої Планети.