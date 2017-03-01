2017 03 01 16:01:16

Кременчужан закликають долучитися до всесвітньої екологічної ініціативи «Година Землі»

Мешканців Кременчука запрошують долучитися до всесвітньої екологічної ініціативи «Година Землі». Про це повідомляють на сайті міської ради.

Україна в черговий раз приєднається до всесвітньої екологічної ініціативи та проведе масштабну всеукраїнську соціально-екологічну кампанію Година Землі, яка покликана привернути увагу до проблеми зміни клімату. Цього року, 25 березня, у рамках Години Землі о 20:30 год. люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій для збереження природи нашої Планети.