2017 03 08 11:31:36

Кременчуцький “таксист” отримав важке поранення на передовій

Кременчуцький боєць з 25-ї бригади Володимир Шеврін з позивним «Таксист» отримав серйозне поранення під Пісками (Донецька область).

Бійця доставили до лікарні ім. І. І. Мечникова (м. Дніпро).

Володимир отримав ушкодження обличчя та грудної клітки. Кременчужанина прооперували, зараз він знаходиться в реанімації.

Реквізити для допомоги Картка Приватбанку: 5168757298886997 (картка дружини: Іващенко Леся Володимирівна)