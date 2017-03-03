Кременчуцька міськрада не підтримала звернення УКРОПУ про підтримку блокади торгівлі з терористами
Питання щодо підтримки торговельної блокади тимчасово окупованих територій України, яке винесли на сесію Кременчуцької міської ради, на знайшло підтримки більшості.
З 32 присутніх на сесії депутатів «за» проголосували 15, двоє – проти та двоє – утрималися. 13 обранців взагалі не брали участі у голосуванні.
«Якщо ми активно торгуємо з ворогом, то я не розумію задля чого зараз на фронті гинуть десятки українців і сотні віддали своє життя на Майдані? Ті, хто веде і підтримує торгівлю з окупантами – вбивці. Я переконаний, якщо торгівлю зупинити, то зупиниться і війна», – наголосив депутат Кременчуцької міської ради від УКРОПу Олександр Кальченко.
За наполяганням присутніх на сесії представників громадськості та депутатів дане питання ставили на переголосування. Проте необхідної кількості голосів воно так і не набрало.
Зокрема, депутати від об’єднань «Самопоміч», «Батьківщина» та «УКРОП» проголосували «за». Міський голова Кременчука – утримався. Звернення не підтримали представники «Опозиційного блоку» , «РПЛ» (Радикальна партія Ляшка) та місцевої політичної сили «Поруч». Проте й серед них знайшлися ті, хто не готовий взяти на себе відповідальність за бізнес на крові. Тож окремі депутати від названих партій все ж підтримали блокаду торгівлі з терористами.
Олександр Кальченко наголосив, що цією заявою укропівці не просили зупинити законну торгівлю, бо розуміють що між нашою країною і Росією склалися тісні економічні зв’язки. Проте необхідно правдиво показати людям чим саме торгують держави між собою.
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