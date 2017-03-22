2017 03 22 16:23:51

Комуналка подешевшає? Тарифна децентралізація (презентація, відео)

Найближчим часом очікується розширення повноважень громад по встановленню тарифів на тепло-, водопостачання та водовідведення (+презентація, +відео)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підтримує політику децентралізації та розширення повноважень місцевих органів влади по встановленню тарифів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Відповідні рішення будуть прийняті НКРЕКП в поточному місяці. Про це повідомив Дмитро Вовк, голова НКРЕКП під час свого виступу на П’ятому засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка.

Зокрема, з метою децентралізації повноважень по встановленню тарифів розширяться повноваження місцевих органів влади в частині ліцензування: з виробництва теплової енергії в обсязі виробництва – до 170 тис. Гкал та транспортування і постачання теплової енергії – до 145 тис. Гкал.

За таких умов 74 % діючих ліцензіатів НКРЕКП переходять під ліцензування місцевими органами влади.

Крім того, місцеві органи влади будуть встановлювати тарифи у сфері водопостачання та водовідведення у разі, якщо:

– сукупна чисельність населення – до 100 тисяч осіб;

– до 300 тисяч метрів кубічних на рік з централізованого водопостачання;

– до 200 тисяч метрів кубічних на рік з централізованого водовідведення.

Таким чином, 67 % діючих ліцензіатів у сфері водопостачання та водовідведення Регулятора переходять під контроль місцевих органів влади.

Президент України Петро Порошенко в своєму коментареві до виступу Дмитра Вовка підтримав децентралізацією встановлення тарифів на комунальні послуги та запропонував в найкоротший термін прийняти це рішення.