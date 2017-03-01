2017 03 01 14:46:28

Компенсацію за купівлю української с/г техніки збільшено з 15% до 20%

Компенсацію за придбання сільгосптехніки українського виробництва збільшено з 15% до 20%. Такі зміни розміру часткової компенсації були затверджені під час засідання Кабінету Міністрів України, сьогодні, 1 березня.

«Ми збільшили компенсацію за українську техніку з 15% до 20%. Дякую асоціаціям за спільні важливі доопрацювання та Уряду за підтримку. Вважаю, що такі зміни ще більше стимулюватимуть виробництво саме української якісної сільгосптехніки», – повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.

Для отримання компенсації за техніку виробнику достатньо буде подати до державного банку заявку та підтверджуючі документи про придбання техніки. Після отримання відповідних документів Мінагрополітики у місячний строк перераховує кошти державному банку, який в одноденний термін компенсує сільгоспвиробнику 20% від вартості придбаної техніки без ПДВ.

Також Порядком визначається створення переліку техніки та виробників (відповідною комісією при Мінекономрозвитку), на які буде поширюватися дія компенсації вартості. Перелік техніки та виробників, після його створення, буде розміщено на сайтах Мінекономрозвитку та Мінагрополітики.

Як повідомлялось раніше, запропонована підтримка у 20% буде діяти у 2017 році для підприємств, які мають ступінь локалізації 35%, у 2018 – 45%, у 2019 – 55%, у 2020 – 60%.

«Ми прагнемо, щоб підтримка аграріїв була системною та комплексною. Прагнемо створювати ті умови, при яких і виробники техніки, і аграрії мають стимул розвиватися. І у такий спосіб розвивати всю аграрну галузь», – зазначив Тарас Кутовий.