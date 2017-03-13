2017 03 13 16:15:57

Комісія виявила низку порушень на шахті «Степова», – Зубко

Питання щодо першопричин вибуху на шахті «Степова» у Львівській області розглянуті на черговому засідання Урядової комісії. Починаючи від відповідальності керівника дільниці, керівника шахти, керівника ДП «Львіввугілля», а також органів, які здійснювали перевірку і повинні були забезпечити безпеку роботу шахти. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами сьогоднішнього засідання Урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті.

«Наразі комісія розслідує питання щодо наявності небезпечного обладнання безпосередньо у шахті; коли і ким приймалося рішення щодо закупівлі неякісного обладнання або кабельної продукції (якщо воно дійсно було в шахті); чому на місці аварії було встановлено обладнання для провітрювання продуктивністю 120 куб м на годину при необхідній 450 куб м, і хто погодив таку схему; чому не спрацювала система УТАС, яка мала оповістити і вивести людей з шахти при проведенні ремонтних робіт», – наголосив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що безпосередньо під час вибуху на шахті «Степова» не існувало дозволу на проведення небезпечних робіт. «Наразі Держпраці спільно з регіональним відділенням проводить розслідування щодо приписів, які були надані шахті «Степова» в 2016-2017 роках, яким чином вони були виконані або не виконані, і чому на 01.02.2017 року такого дозволу на шахті не існувало», – додав Геннадій Зубко.

«При розслідуванні було виявлено, що ще кілька шахт, які входять до ДП «Львіввугілля» не мають на сьогодні дозволів. Таким чином, ми складаємо загальну карту, починаючи від закупівлі систем провітрювання шахти, засобів особистої безпеки шахтарів, систем оповіщення, до відповідальності керівництва шахти, державного підприємства та заходів, які мало провести Мінененрговугілля», – заявив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, що рішенням КМУ утворено Урядову комісію з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, що склалася 2 березня 2017 року у с.Глухів Сокальського району Львівської області на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля». Її очолив Геннадій Зубко.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України