Командир Кременчуцької військової частини 3059 Олександр Аленін отримав почесну грамоту Верховної Ради
Сьогодні на пленарному засіданні ХIX сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив Почесну Грамоту Верховної Ради України полковнику Олександру Аленіну, командиру військової частини 3059 Центрального оперативного територіального об’єднання Національної Гвардії України за особливі заслуги перед народом. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
Очільник міста зазначив, що кременчуцькі нацгвардійці гідно виконують складні завдання, та неодноразово брали участь у антитерористичній операції. Малецький наголосив, що завдяки командиру військової частини, великій увазі, що приділяється ним дисципліні, бойовій підготовці бійців, Кременчуцький батальйон України є однією з кращих частин в структурі Національної Гвардії.
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