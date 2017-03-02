2017 03 02 13:55:27

Командир Кременчуцької військової частини 3059 Олександр Аленін отримав почесну грамоту Верховної Ради

Кременчуцької міської ради Сьогодні на пленарному засіданні ХIX сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив Почесну Грамоту Верховної Ради України полковнику Олександру Аленіну, командиру військової частини 3059 Центрального оперативного територіального об’єднання Національної Гвардії України за особливі заслуги перед народом. Про це повідомляють на сайті