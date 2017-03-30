2017 03 30 16:08:45

До команди Євробачення-2017 відібрали 900 волонтерів

Співбесіди з кандидатами у волонтери Євробачення-2017 завершено. Відбір тривав трохи більше трьох місяців, і вже незабаром команда із 900 волонтерів* долучиться до організації та проведення пісенного конкурсу в Києві.

У період з 19 грудня по 17 лютого команда Євробачення-2017 отримала близько 12 тисяч заявок від потенційних волонтерів не лише із України, а й усього світу. Європа, Австралія, Сполучені Штати Америки, Об’єднані Арабські Емірати та Республіка Корея – громадяни 17 країн виявили бажання допомагати в проведенні міжнародного пісенного конкурсу в Києві.

Анкета кожного кандидата пройшла попередній відбір, після якого найкращим надсилалося запрошення на співбесіду. Причини відмови потенційним волонтерам були різними, але завжди полягали в невідповідності одному чи декільком з основних критеріїв відбору: володіння англійською або іншою іноземною мовою, можливість працювати щодня під час тижнів Євробачення-2017 , досвід волонтерської роботи, вік кандидата (від 18 років) та мотивація.

На співбесіди, які проводилися з 1 по 25 березня у Національній суспільній телерадіокомпані ї України, було запрошено понад 5 тисяч кандидатів. Із 13 по 25 березня додатково проходили скайп-співбесіди з кандидатами з іншим міст України та світу. Під час співбесід перевірялися навички роботи у команді, лідерські якості, стресостійкість та вміння поводитися у проблемних ситуаціях, які можуть виникнути під час роботи. За результатами інтерв’ю було визначено напрямок роботи для кожного волонтера.

“Євробачення – дуже серйозний міжнародний конкурс. Те, як ми його проведемо, – обличчя України. А волонтери стануть частиною команди і разом з нами робитимуть цей конкурс. Тому ми дуже відповідально поставилися до їхнього відбору. Намагалися бути максимально строгими і критичними. До того ж з такою кількістю заявок, ми були просто зобов’язані були обрати найкращих”, – зазначила менеджер волонтерів Євробачення-2017 Ярослава Камінська.

Волонтери працюватимуть з артистами, пресою, іноземними делегаціями та гостями міжнародного пісенного конкурсу, а також над телевізійним виробництвом Єврошоу, на бекстейджах й у фан-зонах. Перед початком роботи для відібраних волонтерів проводитимуться спеціальні тренінги, зокрема з першої медичної допомоги, безпеки та інструктаж на місці роботи за кожним із напрямків.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр. Церемонія відкриття пісенного конкурсу (#OpeningCeremon y) відбудеться 7 травня в Конгресно-вистав ковому центрі “Парковий”, Червона доріжка (#RedCarpet) – того ж дня біля Маріїнського палацу. Євроклуб (#Euroclub) діятиме в Парковому з 1 по 14 травня. Містечко Євробачення (#EurovisionVill age) працюватиме з 4 по 14 травня і розташується на Хрещатику – від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького.

*Усі, хто пройшов співбесіду, до 1 квітня отримає листа від команди організаторів Євробачення-2017 з результатами.