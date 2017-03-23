2017 03 23 17:18:13

Керівництво області та аграрії обговорили питання розвитку фермерства на Полтавщині (ФОТО)

Сьогодні голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко провів Координаційну раду з питань розвитку фермерства на Полтавщині.

На нараді були присутні профільний заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий, начальник Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників “Відродження Полтавщини” Василь Бурлака, фермери, представники профільних відомств та землевласники з різних районів Полтавської області.

“Під час сьогоднішньої зустрічі не має бути монологів, – маємо вести виключно діалог. Я дуже вдячний, за те що сьогодні ми всі разом можемо знайти конструктивні шляхи вирішення проблем”, – наголосив Валерій Головко.

У ході засідання обговорили готовність аграріїв провести посівну кампанію, їхні технічні і фінансові ресурси для вчасного проведення польових робіт. Вирішували там і фактори, що можуть стримувати посівну.

Як свідчить статистика, цього року проведення польових робіт подорожчало на 20%. Загалом озимі культури вже підживлені на понад 70% земель. Посівна розпочалася у шести районах, засіяно близько 2 тис. га. Незначна затримка робіт пов’язана із погодними умовами, але всі райони готові проводити посівну.

Значна кількість питань фермерів стосувалася оренди, розпаювання та аукціонів землі. На них відповідав в.о. начальника Держгеокадастру у Полтавській області Вадим Чувпило. Він повідомив, що на останньому засіданні Координаційної ради прийняли ряд рішень пов’язаних із діяльністю Держгеокадастру, зокрема стосовно договорів оренди. Згідно із дорученням Валерія Головка, вони виконали порядок подовження договорів оренди.

Голова ОДА зазначив, що в аграріїв накопичилася значна кількість питань, які потрібно невідкладно вирішувати. Для цього він запропонував створити лист-графік, за яким представники агросектору кожного району зможуть відкрито поспілкуватися із начальником управління Держгеокадастру та вирішити наболілі питання:

“Нам потрібно сформувати проблематику по конкретним підприємствам. Якщо державна структура не відрегулювала земельні питання, ми маємо дати людям час відсіятися та зібрати урожай. Підтримати наших аграріїв, щоб у них не було проблем. А на 16 квітня я отримаю максимально позитивне вирішення питань”, – зазначив Головко.

Важливим питанням в області залишається сертифікація сільськогосподарської техніки. Після реформування Держпродспоживслужби, в її повноваження увійшла ця функція.

Як повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Геннадій Пікуль, нині в області працює лише три інспектори, які мають право проводити сертифікацію техніки.

“На сьогодні ми очікуємо створення нової структури служби, де передбачено розпочати роботу ще п’ятьох інспекторів”, – наголосив він.

У свою чергу Валерій Головко направив листа до Міністерства аграрної політики з проханням впровадити роботу 11 інспекторів. Він наголосив, що активно відстоює це питання, щоб система сертифікації працювала збалансовано та без будь-яких затримок посівної.

Окрім того, голова ОДА розпорядився підготувати програму по створенню консультаційних центрів, які підготують документацію, щоб нові реєстратори максимально швидко розпочали роботу.

Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий зазначив, що для оптимального вирішення аграрних питань, фермери мають сформувати свої пропозиції, об’єднатися навколо Асоціації фермерів.

“Під моїм кураторством, за розпорядженням Валерія Анатолійовича, будемо розглядати кожне питання індивідуально. Впевнений, що цей механізм запрацює”, – зазначив Товстий.