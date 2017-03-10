Керівники області, міста та Служби автодоріг обговорили проект реконструкції ділянки автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський в межах Полтави
варіант розв’язки
Вже до кінця року Служба автодоріг може оголосити тендер на ремонт ділянки траси М-03 в межах обласного центру. В рамках проекту на перетині вказаної траси з автодорогою Полтава-Олександрія має з’явитися дворівнева розв’язка. Про це говорили на тристоронній зустрічі у Полтавській ОДА.
Участь у заході взяли голова ОДА Валерій Головко та його перший заступник Андрій Пісоцький, очільник Полтави Олександр Мамай спільно з першим заступником Михайлом Шевченком та начальник Служби автодоріг Полтавщини Володимир Трояновський, який теж прибув разом із заступниками.
Обговорили передпроектні пропозиції реконструкції ділянки автошляху М-03 Київ-Харків-Довжанський в межах м. Полтава. Вони передбачають ремонт дорожнього полотна та модернізацію інфраструктури.
– Ми пропонуємо розширити існуючу трасу, зробити вздовж ділянки розворотні кільця та проїзди, – розповідає генеральний директор проектувальної фірми Іван Войтович. – Крім того, облаштуємо спеціальні ліфти на переходах, якими зможуть користуватися люди з обмеженими можливостями.
Валерій Головко
Передпроектні пропозиції також мають на меті зведення дворівневої розв’язки на перетині М-03 та М-22 Полтава-Олександрія. Архітектори винесли на розсуд посадовців 3 варіанти, аби керівництво міста та області обрало найоптимальніший.
Найбільш схвальні відгуки отримав проект, який передбачає спрямувати потік на трасі Полтава-Олександрія до тунелю, а рух по дорозі Київ-Харків повести згори.
– Мені подобається саме цей варіант, – відзначив Полтавський міський голова Олександр Мамай. – Він до вподоби і Валерію Головку. Загалом, я радий з того, що є не тільки державна ініціатива, а й кошти на її реалізацію.
Голова Полтавської ОДА, у свою чергу, відзначає: хоче, аби при погодженні проекту були враховані пропозиції як обласної, так і міської влади.
Володимир Трояновський
Начальник Служби автодоріг області Володимир Трояновський, у свою чергу, відзначає, що справа ремонту ділянки М-03 врешті зрушилась з мертвої точки.
– Світовий банк погодився фінансувати будівництво. Маємо порозуміння з керівництвом області, – відзначає начальник Володимир Трояновський. – Нині є місяць на те, щоб надати фахівцям банку технічні умови проекту.
Якщо всі попередні етапи пройдуть за графіком, відзначає Володимир Трояновський, вже наприкінці року Служба зможе оголосити тендер, а наступного будівельного сезону розпочати роботи.
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