2017 03 30 10:07:03

Кабмін виділив 50 млн грн для обладнання 25 НПЦ з підготовки робітників за трьома найбільш дефіцитними професіями

Кабінет Міністрів України виділив 50 млн грн на створення та оновлення матеріально-технічної бази 25-ти навчально-практичних центрів (НПЦ) з підготовки робітників за трьома найбільш дефіцитними професіями. Про це йдеться у постанові Уряду, ухваленій 29 березня 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки України. Кабінет Міністрів України виділив 50 млн грн на створення та оновлення матеріально-технічної бази 25-ти навчально-практичних центрів (НПЦ) з підготовки робітників за трьома найбільш дефіцитними професіями. Про це йдеться у постанові Уряду, ухваленій 29 березня 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки України.

За професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» планується відкриття 2-х центрів, а орієнтовна вартість обладнання для кожного з них складає 19 млн 860 тис. грн.

«Професійно-технічна освіта повинна мати випереджувальний інноваційний характер, тому ми мусимо витрачати гроші на створення адекватної матеріально-технічної бази навчальних закладів. Інакше наші ПТНЗ і надалі вчитимуть професійним навичкам, які актуальні для 20, а не 21 століття», – зазначила Лілія Гриневич.

Сучасними пристроями також обладнають 10 центрів за професією «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» (вартість обладнання для одного центру – 599 тис. грн) та 13 центрів з підготовки робітників за професією «Швачка. Кравець. Закрійник» (вартість обладнання для одного центру– 330 тис.грн).

Потрібні кошти уже закладено до бюджету на 2017 рік. Упродовж двох тижнів МОН затвердить перелік техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти. Його буде оприлюднено на сайті МОН.