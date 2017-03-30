2017 03 30 17:00:28

Іноземці та особи без громадянства лишились права отримати візу для в`їзду в Україну

З 15 квітня 2017 року територіальні органи та підрозділи ДМС України припиняють прийом документів на оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в`їзду в Україну.

Управління Державної міграційної служби інформує, що 16 квітня 2017 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (далі – Правила оформлення віз).

Відповідно до підпунктів 1,2 пункту 7 Правила оформлення віз підставою для оформлення короткострокової візи є, зокрема, запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, або нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи.

У зв’язку з цим вказаною постановою внесені зміни до підпункту 8 пункту 4 Положення про Державну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №360, а саме слова «запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в`їзду в Україну» виключено.