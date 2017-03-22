Ініціатива «Разом проти корупції»: у Мінрегіону амбітні й потужні антикорупційні плани
Коефіцієнт потужності та амбітності антикорупційних заходів Мінрегіону складає 73%. Тож міністерство посіло 4 місце серед інших. Відкритість Мінрегіону була оцінена на рівні 60%. Про це йдеться у публічному звіті Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», представленому на засіданні Кабінету Міністрів України. Загальний коефіцієнт відкритості всіх міністерств при цьому оцінений у 63%.
«Ми значно просунулися по виконанню антикорупційних заходів, які визначені Урядом. Державні будівельні норми 25 років розроблювалися з метою аби створити додаткові перешкоди для будівельного бізнесу. Наразі міністерство розробило план змін до 27 ДБН, скорочено процедури їх розгляду. У нас є політична воля здійснити кардинальні зміни у напрямку усунення перешкод у розвитку будівельного бізнесу, спрощенні дозвільних процедур», – зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи звіт ініціативи «Разом проти корупції».
У звіті відзначено зусилля Мінрегіону щодо дерегуляції будівельного бізнесу, зокрема, перегляду ДБН, а також плани з розроблення Концепції публічного управління у галузі будівництва.
Опитування проводилося серед громадських організацій та експертів: IDLO, Deloitte, BRDO, Національної спілки архітекторів України, ДП УКРНДПІЦИВІЛЬБУД, РПР.
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