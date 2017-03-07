«Інфоголік» їде до Полтави!

У ПОЛТАВІ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФІЛЬМУ «ІНФОГОЛІК» ТА ЗУСТРІЧ З АКТОРАМИ.
12 березня о 17:00 у кінотеатрі «Візорія» (вул. Гоголя, 22), відбудеться зустріч з акторами стрічки «Інфоголік». Виконавці головних ролей Євген Янович та Олег Маслюк (студія «Мамахохотала»), а також режисери фільму Валентин Шпаков та Владислав Климчук розкажуть про створення «Інфоголіка», цікаві та курйозні моменти під час зйомок, плани на майбутнє, а також дадуть відповідь на запитання стосовно фільму. Після чого о 18:00 відбудеться показ стрічки.
«Інфоголік» – українська романтична комедія, знята на замовлення телеканалу НЛО TV. Стрічка вийшла в український прокат 2 березня і вже зібрала чималу касу – майже 2 000 000 грн за п’ять днів. У прем’єрний день стрічка побила рекорд по продажу квитків за всю історію українського кіно.
Сюжет стрічки. Макс – успішний інвест-менеджер, котрий постійно моніторить новини України й світу. Макс не уявляє свого життя без інформації, адже саме вона дозволяє будувати кар’єру. Однак постійне «залипання» у гаджети відволікає героя від дечого дуже важливого – дружина Макса вагітна! Втім, Макс цього не помічає через залежність від новин. І ось, одного дня для головного героя все стає з ніг на голову – всі новини, які він читає, починають справджуватися у його власному житті! Такий поворіт подій шкодить не лише Максу, а й тим, хто його оточує – наприклад, найкращому другу Сєні.
Продюсер:Валентин Шпаков, Іван Букрєєв.Режисери:Валентин Шпаков, Владислав Климчук.Сценаристи:Євген Янович, Бекір Мамедієв, Євген Бугров.У головних ролях:Євген Янович, Олег Маслюк, Олена Борозенець, Павло Зібров, Сергій Калантай, Алла Мартинюк.
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