2017 03 13 16:21:35

Ілон Маск готовий запустити в Україні проект зі збереження відновлюваної енергії

HROMADSKE

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив готовність щодо запуску в Україні проекту зі збереження відновлюваної енергії. Про це пише

Про це він повідомив у Twitter.

.@5AllanLeVito Thanks, @elonmusk. Interesting idea. Ukraine is eager to become a test site for innovation. Let’s talk it over in details. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 березня 2017 р.

Під постом Маска про проект з енергозбереження в Австралії його запитали про можливість створення схожого в Україні.

На що Маск відповів: «Звичайно. Просто ознайомтеся з моїм попереднім твітом про ціну (250 доларів за кВт/год на рівні пакета). Сайт скоро оновимо, тому буде повна прозорість», — написав він.

У свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на повідомленням Маска та запропонував поговорити про це детальніше.

«Дякую, цікава ідея. Україна дуже хоче стати випробувальним полігоном для інновацій. Давайте поговоримо про це докладніше», — написав Гройсман.