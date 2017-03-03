2017 03 03 14:39:59

Ігор Насалик ініціює заборону на ввезення вугілля антрацитової групи з РФ

“112 Україна”. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик буде ініціювати заборону на ввезення вугілля антрацитної групи з РФ, передає

“Я буду вносити на засіданні Кабінету Міністрів розпорядження про те, щоб жодного енергетичного вугілля не було з території Росії. Мається на увазі антрацитної групи”, – сказав міністр.

За його словами, є інформація, що окупаційною владою розглядається схема, згідно з якою вугілля з непідконтрольної Києву території Донбасу буде направлятися в Ростовську область Російської Федерації, збагачуватися і знову направлятися в Україну, але воно вже буде в два рази дорожче.

“Але принципово, щоб ми цього не зробили. Розпорядження буде вноситися”, – сказав міністр.