Ігор Насалик ініціює заборону на ввезення вугілля антрацитової групи з РФ
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик буде ініціювати заборону на ввезення вугілля антрацитної групи з РФ, передає “112 Україна”.
“Я буду вносити на засіданні Кабінету Міністрів розпорядження про те, щоб жодного енергетичного вугілля не було з території Росії. Мається на увазі антрацитної групи”, – сказав міністр.
За його словами, є інформація, що окупаційною владою розглядається схема, згідно з якою вугілля з непідконтрольної Києву території Донбасу буде направлятися в Ростовську область Російської Федерації, збагачуватися і знову направлятися в Україну, але воно вже буде в два рази дорожче.
“Але принципово, щоб ми цього не зробили. Розпорядження буде вноситися”, – сказав міністр.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+